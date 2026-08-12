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Tiendas en venta en Macedonia and Thrace, Grecia

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Tienda 148 m² en Thermi, Grecia
Tienda 148 m²
Thermi, Grecia
Dormitorios 1
Área 148 m²
Código de propiedad: HPS5840 - Venta en Thermi Center por € 350.000 . Este 148.00 metros cua…
$407,080
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Tienda en Polychrono, Grecia
Tienda
Polychrono, Grecia
Nº de cuartos de baño 5
Ideal investment with these shops for sale in the seaside town of POLIHRONO with a total of …
$416,347
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