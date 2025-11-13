Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Laconia Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Laconia Regional Unit, Grecia

Municipality of East Mani
4
Municipality of Monemvasia
4
Municipality of Sparta
3
Gytheio Municipal Unit
3
1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Municipality of East Mani, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of East Mani, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 178 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón…
$772,491
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
