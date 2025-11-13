Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Laconia Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Laconia Regional Unit, Grecia

Municipality of East Mani
4
Municipality of Monemvasia
4
Municipality of Sparta
3
Gytheio Municipal Unit
3
Casa Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Casa de campo 1 habitación en Municipality of Sparta, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Municipality of Sparta, Grecia
Habitaciones 1
Área 240 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas de 240 metros cuadrados en Peloponnese. Una vista de la montaña, el …
$187,271
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 4 habitaciones en Municipality of East Mani, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of East Mani, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 178 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón…
$772,491
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Agia Kyriaki, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agia Kyriaki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/1
Venta Casa de 1 plantas de 110 metros cuadrados en Peloponnese. La casa consta de 3 dormitor…
$438,915
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Monte OnlineMonte Online
Adosado Adosado 2 habitaciones en Anogeia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Anogeia, Grecia
Habitaciones 2
Área 180 m²
Venta de maisonette de 180 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene un nivel. U…
$397,950
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Laconia Regional Unit

villas
casas de campo

Parámetros de las propiedades en Laconia Regional Unit, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir