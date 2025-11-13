Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Laconia Regional Unit, Grecia

3 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Municipality of East Mani, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of East Mani, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 178 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón…
$772,491
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 habitación en Municipality of Monemvasia, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Monemvasia, Grecia
Habitaciones 1
Área 430 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos a la venta un complejo de casas de piedra residencial: 1 tres pisos 1 dos pisos 2…
$2,93M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Agia Kyriaki, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agia Kyriaki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/1
Venta Casa de 1 plantas de 110 metros cuadrados en Peloponnese. La casa consta de 3 dormitor…
$438,915
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Tipos de propiedades en Laconia Regional Unit

villas
casas de campo

Parámetros de las propiedades en Laconia Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
