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Casas en Venta en Laconia Regional Unit, Grecia

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Municipality of Sparta
4
Municipality of East Mani
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9 propiedades total found
Casa de campo en Geraki, Grecia
Casa de campo
Geraki, Grecia
Área 120 m²
Venta una casa de 120 metros cuadrados en la parte oeste de Peloponnese. Está situado cerca …
$177,106
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Casa de campo en Municipality of Sparta, Grecia
Casa de campo
Municipality of Sparta, Grecia
Área 240 m²
Venta casa de 1 plantas de 240 metros cuadrados en Peloponnese. Una vista de la montaña, el …
$188,913
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of East Mani, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of East Mani, Grecia
Dormitorios 2
Área 112 m²
Venta de maisonette de 112 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. 2…
$306,984
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Adosado Adosado en Polovitsa, Grecia
Adosado Adosado
Polovitsa, Grecia
Área 180 m²
Venta de maisonette de 180 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene un nivel. U…
$401,441
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Casa de campo en Municipality of Sparta, Grecia
Casa de campo
Municipality of Sparta, Grecia
Área 260 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 260 metros cuadrados en la península Pelopones…
$527,228
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of East Mani, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of East Mani, Grecia
Dormitorios 3
Área 480 m²
En venta casa de 3 plantas de 480 metros cuadrados en Zante. La planta baja consta de 3 dorm…
$619,872
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Casa 8 habitaciones en Itylo, Grecia
Casa 8 habitaciones
Itylo, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Built in 2007, this beautiful home is located in an idyllic setting above the seaside villag…
$976,130
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Villa en Spartia, Grecia
Villa
Spartia, Grecia
Área 146 m²
Se vende villa de 146 metros cuadrados en Kefalonia. Una magnífica vista de la montaña se ab…
$507,705
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Monemvasia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Monemvasia, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta Casa de 1 plantas de 110 metros cuadrados en Peloponnese. La casa consta de 3 dormitor…
$442,766
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Tipos de propiedades en Laconia Regional Unit

casas de campo

Parámetros de las propiedades en Laconia Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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