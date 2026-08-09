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Casas de campo en venta en Laconia Regional Unit, Grecia

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Casa de campo en Geraki, Grecia
Casa de campo
Geraki, Grecia
Área 120 m²
Venta una casa de 120 metros cuadrados en la parte oeste de Peloponnese. Está situado cerca …
$177,106
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Casa de campo en Municipality of Sparta, Grecia
Casa de campo
Municipality of Sparta, Grecia
Área 240 m²
Venta casa de 1 plantas de 240 metros cuadrados en Peloponnese. Una vista de la montaña, el …
$188,913
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Casa de campo en Municipality of Sparta, Grecia
Casa de campo
Municipality of Sparta, Grecia
Área 260 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 260 metros cuadrados en la península Pelopones…
$527,228
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of East Mani, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of East Mani, Grecia
Dormitorios 3
Área 480 m²
En venta casa de 3 plantas de 480 metros cuadrados en Zante. La planta baja consta de 3 dorm…
$619,872
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Monemvasia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Monemvasia, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta Casa de 1 plantas de 110 metros cuadrados en Peloponnese. La casa consta de 3 dormitor…
$442,766
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Parámetros de las propiedades en Laconia Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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