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Casas de campo en venta en Koropi, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Koropi, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Koropi, Grecia
Dormitorios 4
Área 445 m²
Venta Casa de 2 plantas de 445 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitori…
$1,18M
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Grekodom Development
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Casa de campo 3 habitaciones en Koropi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Koropi, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta Casa de 2 plantas de 140 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$430,959
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