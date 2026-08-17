Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Kefallonia Regional Unit
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Kefallonia Regional Unit, Grecia

;
Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa en Karavados, Grecia
Villa
Karavados, Grecia
Área 900 m²
Venta en construcción villa de 900 metros cuadrados en Kefalonia. Los propietarios dejarán l…
$1,30M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 habitaciones en Pesada, Grecia
Villa 6 habitaciones
Pesada, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Property for Sale in Kefalonia island Greece, near Fiscardo For Sale: Villa with a total …
$378,647
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kefallonia Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir