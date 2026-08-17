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Propiedades residenciales en venta en Kefallonia Regional Unit, Grecia

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Argostoli Municipality
3
5 propiedades total found
Adosado Adosado en Germenata, Grecia
Adosado Adosado
Germenata, Grecia
Área 80 m²
Venta, tres casas en construcción en la isla de Kefalonia. Las casas están situadas en un lu…
$826,496
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Casa de campo en Kouvalata, Grecia
Casa de campo
Kouvalata, Grecia
Área 40 m²
En venta, una pequeña casa de 40 metros cuadrados en una parcela de 750 metros cuadrados ubi…
$100,360
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Villa en Karavados, Grecia
Villa
Karavados, Grecia
Área 900 m²
Venta en construcción villa de 900 metros cuadrados en Kefalonia. Los propietarios dejarán l…
$1,30M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa de campo en Svoronata, Grecia
Casa de campo
Svoronata, Grecia
Área 219 m²
Venta es un edificio históricamente significativo construido en 1870 en el pueblo de Kaligat…
$814,689
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Villa 6 habitaciones en Pesada, Grecia
Villa 6 habitaciones
Pesada, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Property for Sale in Kefalonia island Greece, near Fiscardo For Sale: Villa with a total …
$378,647
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Tipos de propiedades en Kefallonia Regional Unit

casas independientes

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