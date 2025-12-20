Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Grecia
  3. Kavala Municipality
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vistas al mar

Villas del mar en venta en Kavala Municipality, Grecia

Villa 6 habitaciones en Palio, Grecia
Villa 6 habitaciones
Palio, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Número de plantas 3
For sale 3-storey villa of 182 sq.meters in Kavala suburbs. Ground floor consists of one bed…
$1,02M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Parámetros de las propiedades en Kavala Municipality, Grecia

