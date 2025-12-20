Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Kavala Municipality
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Vista a la montaña

Casas de campo en la montaña en venta en Kavala Municipality, Grecia

Kavala
4
Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 7 habitaciones en Zygos, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Zygos, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
For sale 3-storey house of 250 sq.meters in Kavala suburbs. Ground floor consists of one bed…
$496,849
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kavala Municipality, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir