  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Unidad Municipal de Casandra
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel
  6. Terraza

Apartamentos de varios niveles con Terraza en venta en Unidad Municipal de Casandra, Grecia

2 propiedades total found
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kallithea, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 1/2
El Apartamento A46, con una superficie de 93 m² en Kallithea, Halkidiki, representa una opor…
$312,497
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kallithea, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 1/2
El Apartamento A24, con una superficie total de 88 m², es un excelente ejemplo de arquitectu…
$324,223
