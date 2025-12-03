Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos de varios niveles del mar en venta en Unidad Municipal de Casandra, Grecia

Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kriopigi, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kriopigi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 3
Espectacular vida de verano más negocios, esta casa tiene 400 metros cuadrados más una galer…
$1,05M
