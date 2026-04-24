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Villas con piscina en venta en Kallithea, Grecia

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Villa en Kallithea, Grecia
Villa
Kallithea, Grecia
Dormitorios 4
Área 150 m²
Venta villa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Athos, Chalkidiki. Planta baja consta de…
$413,248
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Agencia
Grekodom Development
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