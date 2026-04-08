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Casas con piscina en Venta en Itanos Municipal Unit, Grecia

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1 propiedad total found
Villa 3 habitaciones en Municipality of Sitia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Sitia, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
For sale brand new bungalow of 70sq.m with private land of 1.500sq.m in the eastern part of …
$404,106
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Agencia
Grekodom Development
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