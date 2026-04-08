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Casas en Venta en Itanos Municipal Unit, Grecia

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3 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Municipality of Sitia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Municipality of Sitia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 600 m²
Número de plantas 1
Villa en Creta, situada en una parcela de 1.600 m2, con piscina privada y pista de tenis com…
$92,212
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Villa 3 habitaciones en Municipality of Sitia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Sitia, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
For sale brand new bungalow of 70sq.m with private land of 1.500sq.m in the eastern part of …
$404,106
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Sitia, Grecia
Villa
Municipality of Sitia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/1
Bungalow villa for sale with an area of ​​70 sq.m. with private land area of ​​1.500 sq.m. i…
$409,292
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Parámetros de las propiedades en Itanos Municipal Unit, Grecia

con Piscina
Baratos
De lujo
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