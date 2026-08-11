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Hoteles en venta en Ioánina, Grecia

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Hotel For Sale, Ioannina, 1,496 sq.m., €1,950,000 (EXCLUSIVE ASSIGNMENT) en Ioannina Municipality, Grecia
Hotel For Sale, Ioannina, 1,496 sq.m., €1,950,000 (EXCLUSIVE ASSIGNMENT)
Ioannina Municipality, Grecia
Habitaciones 19
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 496 m²
Número de plantas 3
Hotel en venta en Ioannina, una ciudad con un flujo turístico y un desarrollo económico cada…
$2,27M
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