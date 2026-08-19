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Hoteles en venta en Euboea Regional Unit, Grecia

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Hotel 8 000 m² en Agios Konstantinos, Grecia
Hotel 8 000 m²
Agios Konstantinos, Grecia
Área 8 000 m²
Venta hotel de 8000 metros cuadrados en el centro de Grecia. El hotel tiene un nivel. Hay: c…
$7,67M
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Hotel 4 000 m² en Agios Nikolaos, Grecia
Hotel 4 000 m²
Agios Nikolaos, Grecia
Área 4 000 m²
Venta 3 * hotel - 32 habitaciones, a 50 km de la pintoresca ciudad de Metora. Construido ent…
$2,24M
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