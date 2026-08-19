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Villas en venta en Epirus, Grecia

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Igoumenitsa Municipality
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9 propiedades total found
Villa en Katsikas, Grecia
Villa
Katsikas, Grecia
Área 435 m²
Disponible en venta Villa Lujosa de 465 metros cuadrados en Pedini Ioannina. La casa está co…
$944,567
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Villa en Sivota, Grecia
Villa
Sivota, Grecia
Área 390 m²
Se vende villa de 2 plantas de 390 metros cuadrados en Epiro. Hay una chimenea. Los propieta…
$1,77M
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Villa en Sivota, Grecia
Villa
Sivota, Grecia
$689,025
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Anthrakitis, Grecia
Villa
Anthrakitis, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta villa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Epirus. Planta baja consta de un dormito…
$413,248
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Villa en Sivota, Grecia
Villa
Sivota, Grecia
Dormitorios 7
Área 300 m²
Se vende villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Epiro. La planta baja consta de 3 dor…
$2,74M
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Villa en Skorpiona, Grecia
Villa
Skorpiona, Grecia
$486,371
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Villa en Kastri, Grecia
Villa
Kastri, Grecia
$341,617
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Villa 5 habitaciones en Ioannina Municipality, Grecia
Villa 5 habitaciones
Ioannina Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 488 m²
Número de plantas 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
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Villa 17 habitaciones en Sivota, Grecia
Villa 17 habitaciones
Sivota, Grecia
Habitaciones 17
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 2
Luxury Villa 300 sq.m. on a Hill with Sea View in Sivota, Thesprotia. This impressive sin…
$2,33M
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Parámetros de las propiedades en Epirus, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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