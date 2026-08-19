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Casas de campo en venta en Elis Regional Unit, Grecia

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Municipality of Pyrgos
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13 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Katakolo, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Katakolo, Grecia
Dormitorios 6
Área 150 m²
Venta Casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
$259,756
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Casa de campo 2 habitaciones en Myrsini, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Myrsini, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Se vende casa de 2 plantas de 84 metros cuadrados en el oeste del Peloponeso. La planta baja…
$218,431
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Casa de campo 2 habitaciones en Katakolo, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Katakolo, Grecia
Dormitorios 2
Área 72 m²
Venta Casa de 1 plantas de 72 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. La casa consta de …
$177,106
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DD CO DEDD CO DE
Casa de campo en Agios Ioannis, Grecia
Casa de campo
Agios Ioannis, Grecia
Área 177 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 177 metros cuadrados en la isla de Corfu. La c…
$692,552
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Casa de campo 4 habitaciones en Savalia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Savalia, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta Casa de 3 plantas de 170 metros cuadrados en Peloponnese. El sótano consta de un trast…
$318,791
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Casa de campo 3 habitaciones en Lechena, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Lechena, Grecia
Dormitorios 3
Área 118 m²
Venta Casa de 1 plantas de 118 metros cuadrados en Peloponés Occidental. La casa consta de 3…
$188,913
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TekceTekce
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Ancient Olympia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Ancient Olympia, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta Casa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Planta baja const…
$200,720
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Pyrgos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Pyrgos, Grecia
Dormitorios 4
Área 230 m²
Venta Casa de 2 plantas de 230 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$318,791
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Zacharo, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Zacharo, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Venta Casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La casa consta de 2 do…
$271,563
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Casa de campo 3 habitaciones en Agios Ioannis, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Agios Ioannis, Grecia
Dormitorios 3
Área 260 m²
Venta Casa de 2 plantas de 260 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de 3…
$685,155
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Casa de campo 3 habitaciones en Katakolo, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Katakolo, Grecia
Dormitorios 3
Área 153 m²
Venta Casa de 2 plantas de 153 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón,…
$354,213
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Casa de campo 3 habitaciones en Agios Ioannis, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Agios Ioannis, Grecia
Dormitorios 3
Área 218 m²
Venta Casa de 3 plantas de 218 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de u…
$389,634
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Casa de campo 2 habitaciones en Varvasaina, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Varvasaina, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta casa de 1 plantas de 80 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. La casa consta de …
$305,357
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Parámetros de las propiedades en Elis Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
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