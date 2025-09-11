Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas de campo del mar en venta en Elis Regional Unit, Grecia

3 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Andravida and Kyllini, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Andravida and Kyllini, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 2 plantas de 84 metros cuadrados en el oeste del Peloponeso. La planta baja…
$216,532
Casa de campo 4 habitaciones en Skafidia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Skafidia, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 153 m²
Piso 2/1
Venta Casa de 2 plantas de 153 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón,…
$327,723
Casa de campo 3 habitaciones en Mirtea, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Mirtea, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 96 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Planta baja consta d…
$193,123
