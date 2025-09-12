Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en la montaña en venta en Municipality of Platanias, Grecia

2 habitaciones
4
3 habitaciones
4
4 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Maleme, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Maleme, Grecia
Habitaciones 2
Área 87 m²
Residencia Moderna en planta baja – Comfort & Luxury Al lado del mar En el contexto de un co…
$474,029
Apartamento 1 habitación en Maleme, Grecia
Apartamento 1 habitación
Maleme, Grecia
Habitaciones 1
Área 71 m²
Residencia Moderna en Planta Baja – Ideal para Residencia Permanente o Inversión En un compl…
$397,950
Apartamento 2 habitaciones en Maleme, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Maleme, Grecia
Habitaciones 2
Área 72 m²
Apartamento en planta baja en un complejo moderno tención Comfort, Lujo & Mar A poca distanc…
$415,506
Apartamento 1 habitación en Maleme, Grecia
Apartamento 1 habitación
Maleme, Grecia
Habitaciones 1
Área 72 m²
Residencia Moderna en planta baja – Ideal para la calidad de vida e inversión Dentro de un c…
$403,802
Parámetros de las propiedades en Municipality of Platanias, Grecia

