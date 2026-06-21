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Casas con piscina en Venta en Paros Municipality, Grecia

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Casa 3 habitaciones en Paros Municipality, Grecia
Casa 3 habitaciones
Paros Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 5 000 m²
Residencia Paros 170 metros cuadrados – 5.000 metros cuadrados – 3 dormitorios, piscina priv…
$254,876
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Parámetros de las propiedades en Paros Municipality, Grecia

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