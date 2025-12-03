Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Nestos Municipality, Grecia

2 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Avramylia, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Avramylia, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Número de plantas 2
For sale 2-storey house of 230 sq.meters in Kavala suburbs. Ground floor consists of 2 bedro…
$398,635
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 4 habitaciones en Zarkadia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Zarkadia, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 266 m²
Número de plantas 3
En venta en construcción villa de 3 plantas de 266 metros cuadrados en Kavala. La planta baj…
$173,319
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Parámetros de las propiedades en Nestos Municipality, Grecia

