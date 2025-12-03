Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Nestos Municipality
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Vista a la montaña

Casas de campo en la montaña en venta en Nestos Municipality, Grecia

2 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Nestos Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nestos Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 1
For sale 2-storey house of 160 sq.meters in Kavala suburbs. 1st floor consists of one bedr…
$283,088
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Chaidefto, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Chaidefto, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Número de plantas 1
En venta 1 -casa de 83 metros cuadrados en Kavala. La casa consta de 2 dormitorios, sala de …
$236,870
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
