Mansiones en la montaña en venta en Municipio de Casandra, Grecia

1 propiedad total found
Casa grande 5 habitaciones en Kalandra, Grecia
Casa grande 5 habitaciones
Kalandra, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Número de plantas 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98M
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Municipio de Casandra, Grecia

