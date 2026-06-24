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Oficinas en Venta en Municipio de Casandra, Grecia

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Oficina 210 m² en Kassandrino, Grecia
Oficina 210 m²
Kassandrino, Grecia
Área 210 m²
Una propiedad comercial única está disponible en el corazón de Nea Fokea, Halkidiki. La prop…
$557,505
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Agencia
Halkidiki Properties
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