Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Ithaca Municipality
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Ithaca Municipality, Grecia

1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Vathy, Grecia
Casa 6 habitaciones
Vathy, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Descubra una finca única en la encantadora isla de Ithaki, que ofrece vistas impresionantes …
$1,28M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Ithaca Municipality, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir