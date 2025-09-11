Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas de campo del mar en venta en Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia

2 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Artemisio, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Artemisio, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 2/1
Venta Casa de 2 plantas de 145 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$326,553
Dejar una solicitud
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 4 habitaciones en Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Área 120 m²
Número de plantas 3
En venta 0 -casa de 120 metros cuadrados en la isla Eubea . Una vista del mar, la montaña se…
$585,220
Dejar una solicitud
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
