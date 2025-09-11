Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Istiaia-Aidipsos Municipality
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Vista a la montaña

Casas de campo en la montaña en venta en Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia

Casa de campo Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Artemisio, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Artemisio, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 2/1
Venta Casa de 2 plantas de 145 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$326,553
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 1 habitación en Gialtra, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Gialtra, Grecia
Habitaciones 1
Área 480 m²
Número de plantas 1
Se vende una casa de tres pisos sin terminar en la ciudad de Yaltra en la isla de Evia. Cada…
$362,837
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 4 habitaciones en Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Área 120 m²
Número de plantas 3
En venta 0 -casa de 120 metros cuadrados en la isla Eubea . Una vista del mar, la montaña se…
$585,220
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
AdriastarAdriastar
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir