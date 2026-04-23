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Villas en la montaña en venta en Amphipolis Municipality, Grecia

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1 propiedad total found
Villa en Amphipolis Municipality, Grecia
Villa
Amphipolis Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta – Villas de lujo de nueva construcción A solo 250 m del mar A solo 250 metros de la p…
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Amphipolis Municipality, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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