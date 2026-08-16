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Hoteles en venta en Corfu Regional Unit, Grecia

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Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
19
Municipality of Northern Corfu
6
Municipality of Southern Corfu
5
Municipal Unit of Lefkimmi
4
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30 propiedades total found
Hotel 385 m² en Kavos, Grecia
Hotel 385 m²
Kavos, Grecia
Área 385 m²
Venta hotel de 385 metros cuadrados en la isla de Corfu. El hotel tiene un nivel. Hay: aire…
$495,898
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Hotel 180 m² en Avliotes, Grecia
Hotel 180 m²
Avliotes, Grecia
Área 180 m²
En venta, un mini hotel en el noroeste de Corfu, en el pueblo de Agios Stefanos! El complej…
$885,531
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Hotel 710 m² en Petriti, Grecia
Hotel 710 m²
Petriti, Grecia
Área 710 m²
Venta, un edificio sin terminar de 3 plantas de 710 metros cuadrados con vista al mar! Parc…
$277,467
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Hotel 400 m² en Kavos, Grecia
Hotel 400 m²
Kavos, Grecia
Área 400 m²
En venta, un mini hotel de 400 metros cuadrados en el pueblo Kavos, que se encuentra a 47 km…
$377,827
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Hotel 640 m² en Benitses, Grecia
Hotel 640 m²
Benitses, Grecia
Área 640 m²
En uno de los pueblos más populares de Corfu, hay un pequeño complejo de 14 apartamentos en …
$2,95M
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Hotel 400 m² en Skripero, Grecia
Hotel 400 m²
Skripero, Grecia
Área 400 m²
Hotel en venta, a 13 km del centro de la ciudad de Corfu. Este hotel de dos plantas tiene un…
$2,77M
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TekceTekce
Hotel 950 m² en Gouvia, Grecia
Hotel 950 m²
Gouvia, Grecia
Área 950 m²
En venta, un hotel de 950 metros cuadrados con una parcela de 9000 metros cuadrados. Está si…
$767,461
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Hotel 400 m² en Sfakera, Grecia
Hotel 400 m²
Sfakera, Grecia
Área 400 m²
En venta, un acogedor hotel de 400 metros cuadrados en Roda, el norte de la hermosa isla de …
$1,30M
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Hotel 800 m² en Kato Agios Markos, Grecia
Hotel 800 m²
Kato Agios Markos, Grecia
Área 800 m²
Un complejo hotelero en venta en el norte de Corfu, en Sidari! El complejo tiene una superfi…
$3,52M
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Hotel 300 m² en Dassia, Grecia
Hotel 300 m²
Dassia, Grecia
Área 300 m²
Habitaciones para la venta en el pintoresco pueblo en el norte de Corfu! Esta propiedad fren…
Precio en demanda
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Hotel 4 600 m² en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Hotel 4 600 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 4 600 m²
Hotel en venta en Corfu – Valor excepcional Situación: Perfectamente situado en el corazón …
Precio en demanda
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Hotel 360 m² en Kato Korakiana, Grecia
Hotel 360 m²
Kato Korakiana, Grecia
Dormitorios 9
Área 360 m²
Venta hotel de 360 metros cuadrados en la isla de Corfu. El hotel tiene 4 niveles. Planta ba…
$531,319
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Hotel 740 m² en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Hotel 740 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 740 m²
En venta, un hermoso hotel junto al mar en la zona de Cavos, en el sur de Corfu. El hotel co…
Precio en demanda
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Hotel 660 m² en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Hotel 660 m²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 660 m²
Hotel en venta en el corazón del sur de Corfu Situado en el centro de uno de los pueblos má…
$944,567
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Hotel 469 m² en Gouvia, Grecia
Hotel 469 m²
Gouvia, Grecia
Área 469 m²
En venta la mitad de los apartamentos de cuatro pisos que consta de siete habitaciones. Los …
$2,72M
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Hotel 400 m² en Kavos, Grecia
Hotel 400 m²
Kavos, Grecia
Área 400 m²
En venta, un hotel de 400 metros cuadrados situado en Cavos a sólo 50 metros de la playa! La…
$826,496
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Hotel 350 m² en Dassia, Grecia
Hotel 350 m²
Dassia, Grecia
Área 350 m²
En venta, un mini hotel de 350 metros cuadrados situado en Kassiopi, uno de los pueblos más …
$3,90M
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Hotel 3 863 m² en Gimari, Grecia
Hotel 3 863 m²
Gimari, Grecia
Área 3 863 m²
Venta hotel de 3863 metros cuadrados en la isla de Corfu. El hotel tiene un nivel. La propi…
$12,99M
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Hotel 997 m² en Kato Korakiana, Grecia
Hotel 997 m²
Kato Korakiana, Grecia
Área 997 m²
Venta: Hotel frente a la playa en Dassia, Nororiental Corfu! Tamaño de la propiedad: 997 me…
$3,90M
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Hotel 550 m² en Kavos, Grecia
Hotel 550 m²
Kavos, Grecia
Área 550 m²
En venta, un acogedor hotel de 550 metros cuadrados ubicado en Asprokavos, en el extremo sur…
$1,30M
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Hotel 300 m² en Kontokali, Grecia
Hotel 300 m²
Kontokali, Grecia
Área 300 m²
Hay un apart-hotel en venta, que consta de dos edificios y una piscina (7x15m). El edificio …
$885,531
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Hotel 385 m² en Kato Agios Markos, Grecia
Hotel 385 m²
Kato Agios Markos, Grecia
Área 385 m²
Ofrecemos a la venta un apart hotel de 385 metros cuadrados en Sidari, al norte de Corfu. Es…
$826,496
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Hotel 1 200 m² en Evropouli, Grecia
Hotel 1 200 m²
Evropouli, Grecia
Área 1 200 m²
Hotel en venta en la hermosa isla de Corfu. El Hotel goza de una ubicación tranquila, a solo…
$1,89M
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Hotel 400 m² en Sfakera, Grecia
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Sfakera, Grecia
Área 400 m²
En venta: Charming Mini-Hotel en el corazón de Roda Village, a pocos pasos del mar! Descubr…
$767,461
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Hotel 412 m² en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
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Área 412 m²
Venta hotel de 412 metros cuadrados en la isla de Corfu. El hotel tiene 4 niveles. Hay: aire…
$1,03M
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Hotel 260 m² en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
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Área 260 m²
Venta hotel de 260 metros cuadrados en la isla de Corfu. El hotel tiene un nivel. Los propi…
$472,283
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Hotel 410 m² en Barbati, Grecia
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Barbati, Grecia
Área 410 m²
Moderno complejo privado en venta en la isla de Corfu. El complejo consta de seis apartament…
$2,60M
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Hotel 400 m² en Agios Pantaleimonas, Grecia
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Agios Pantaleimonas, Grecia
Área 400 m²
Venta hotel de 400 metros cuadrados en la isla de Corfu. El hotel tiene 2 niveles. Hay: pane…
$1,77M
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Hotel 580 m² en Alykes Potamou, Grecia
Hotel 580 m²
Alykes Potamou, Grecia
Dormitorios 8
Área 580 m²
Venta hotel de 580 metros cuadrados en la isla de Corfu. El hotel tiene 3 niveles. Planta ba…
$3,54M
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Hotel 407 m² en Karousades, Grecia
Hotel 407 m²
Karousades, Grecia
Área 407 m²
Le ofrecemos un acogedor hotel en la hermosa isla de Corfú. El hotel, con una superficie tot…
$578,547
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Tipos de propiedades en Corfu Regional Unit

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