  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Chersonisos Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Vistas al mar

Casas de campo del mar en venta en Chersonisos Municipal Unit, Grecia

3 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 146 m²
Número de plantas 2
Se trata de una lujosa maisonette de 146 metros cuadrados en una parcela de 813 metros cuadr…
$811,115
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Chersonissos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
En venta: "Key-Ready" Casa unifamiliar en Old Hersonissos, Creta Una oportunidad única para …
$408,484
Dejar una solicitud
Casa de campo 1 habitación en Municipality of Chersonissos, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Municipality of Chersonissos, Grecia
Habitaciones 1
Área 150 m²
Número de plantas 2
Venta antigua construcción Casa de 1 plantas de 150 metros cuadrados en Creta. Una vista del…
$111,192
Dejar una solicitud
