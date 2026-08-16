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Hoteles en venta en Chania Regional Unit, Grecia

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Municipality of Platanias
3
Municipality of Chania
3
Municipality of Apokoronas
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10 propiedades total found
Hotel en Aspro, Grecia
Hotel
Aspro, Grecia
Este pequeño hotel en venta en Chania está situado en el tradicional pueblo de Aspro, a poca…
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Hotel en Kolimbari, Grecia
Hotel
Kolimbari, Grecia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Este hotel está en venta en Kolymbari, Platanias, Chania. Situado directamente por el mar en…
$1,89M
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Hotel en Almyrida, Grecia
Hotel
Almyrida, Grecia
Número de plantas 2
$2,32M
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Hotel en Platanias, Grecia
Hotel
Platanias, Grecia
Este hotel en venta en Platanias Chania Creta está situado a 100 metros de la playa de Plata…
$2,06M
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Hotel en Plaka, Grecia
Hotel
Plaka, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este complejo de villa en venta en Apokoronas, Chania se encuentra en el pueblo de Plaka en …
$3,48M
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Hotel en Agia Marina, Grecia
Hotel
Agia Marina, Grecia
Este hotel en venta en Chania, Creta, se encuentra en la principal zona turística de Agia Ma…
$1,12M
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TekceTekce
Hotel 256 m² en Platanos, Grecia
Hotel 256 m²
Platanos, Grecia
Dormitorios 5
Área 256 m²
Venta hotel de 256 metros cuadrados en Creta. El hotel tiene 2 niveles. Planta baja consta d…
$531,319
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel en Tavronitis, Grecia
Hotel
Tavronitis, Grecia
Este pequeño hotel en venta en Chania Creta está situado en la carretera principal del puebl…
$1,53M
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Hotel 850 m² en Kalathas, Grecia
Hotel 850 m²
Kalathas, Grecia
Área 850 m²
Venta de hotel en Akrotiri, Chania. En una parcela de 1020 metros cuadrados de hotel en vent…
$3,43M
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Hotel en Galatas, Grecia
Hotel
Galatas, Grecia
Este increíble hotel en venta en Agioi Apostoloi, Chania es el sueño de un inversor. Esta po…
$1,77M
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Tipos de propiedades en Chania Regional Unit

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