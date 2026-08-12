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Inversiones Inmobiliarias en Central Macedonia, Grecia

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Municipio de Casandra
19
Unidad Municipal de Palene
11
Unidad Municipal de Casandra
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21 propiedad total found
De inversiones 120 m² en Polygyros Municipality, Grecia
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De inversiones 120 m²
Polygyros Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
Villas de inversión en Halkidiki (Grecia)Visa de Oro Europea a través de InmobiliariaDevoluc…
$514,498
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INEST HOMES
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De inversiones 330 m² en Nea Potidea, Grecia
De inversiones 330 m²
Nea Potidea, Grecia
Área 330 m²
¡Fantástica oportunidad de inversión en Halkidiki, Grecia! Este edificio de 330 metros cuadr…
$740,415
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Agencia
Halkidiki Properties
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De inversiones en Kallithea, Grecia
De inversiones
Kallithea, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Apartamentos de alquiler en venta en la popular ciudad costera de Kalithea con una ubicación…
$505,806
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TekceTekce
De inversiones en Chaniotis, Grecia
De inversiones
Chaniotis, Grecia
Dos apartamentos en venta en la próspera ciudad de Hanioti con vistas al mar y un entorno na…
$345,058
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De inversiones en Kallithea, Grecia
De inversiones
Kallithea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Una casa adosada de 3 dormitorios y loft bien presentada en venta en Halkidiki, situada a 35…
$157,879
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De inversiones en Polychrono, Grecia
De inversiones
Polychrono, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Mirando para hacer una inversión, esta es una gran oportunidad para invertir en estos 5 hoga…
$1,07M
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De inversiones en Kalandra, Grecia
De inversiones
Kalandra, Grecia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Excelente oportunidad ideal con una ubicación privilegiada FRENTE AL MAR en una zona tranqui…
$11,97M
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De inversiones en Municipio de Casandra, Grecia
De inversiones
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Número de plantas 2
This traditional Greek property is located in a stylish residential area of Sani / Nea Fokia…
$1,30M
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De inversiones en Paliouri, Grecia
De inversiones
Paliouri, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Casa independiente en venta en una ubicación privilegiada cerca de las mejores playas de Kas…
$436,859
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De inversiones en Polychrono, Grecia
De inversiones
Polychrono, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Gran oportunidad en la próspera ciudad de POLIHRONO con estos 6 apartamentos + 2 tiendas en …
$862,149
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De inversiones en Kallithea, Grecia
De inversiones
Kallithea, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Increíble bloque de apartamentos más una tienda en venta en la próspera ciudad de Kalithea. …
$1,52M
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De inversiones 440 m² en Pefkochori, Grecia
De inversiones 440 m²
Pefkochori, Grecia
Área 440 m²
Número de plantas 3
Investment property in the tourist town of Pefkohori with a great location with traffic flow…
$860,452
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De inversiones en Moles Kalyves, Grecia
De inversiones
Moles Kalyves, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 8
Número de plantas 2
Investment opportunity knocks with these 8 apartments in front of the beach, ideal for an in…
$3,73M
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De inversiones en Chaniotis, Grecia
De inversiones
Chaniotis, Grecia
Nº de cuartos de baño 1
Tienda en venta en una ubicación privilegiada en la ciudad de Hanioti Halkidiki con grandes …
$237,489
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De inversiones en Kallithea, Grecia
De inversiones
Kallithea, Grecia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
¿Está buscando hacer una inversión? Esta es una gran oportunidad para invertir en estas casa…
$756,733
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De inversiones en Nea Skioni, Grecia
De inversiones
Nea Skioni, Grecia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 9
La propiedad es un impresionante edificio en una ubicación popular que ofrece un entorno tra…
$1,31M
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De inversiones 850 m² en Nea Skioni, Grecia
De inversiones 850 m²
Nea Skioni, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 850 m²
Número de plantas 3
This stunning plot of land with 180 olive trees is 12,000 meters of rolling manicured landsc…
$6,54M
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De inversiones en Kriopigi, Grecia
De inversiones
Kriopigi, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Terreno en venta en la ciudad costera de Kriopigi, con oportunidad de construir. La tierra e…
$152,187
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De inversiones en Paliouri, Grecia
De inversiones
Paliouri, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
¿Está buscando hacer una inversión? ¡Esta es una gran oportunidad para invertir en estas 5 c…
$2,39M
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De inversiones en Chaniotis, Grecia
De inversiones
Chaniotis, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 3
Building of rental apartments for sale in pristine condition, with 250 sq m of rental area. …
$763,229
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De inversiones en Polychrono, Grecia
De inversiones
Polychrono, Grecia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
¡¡GRAN INVERSIÓN!!  Complejo de apartamentos en Polihorono de 3 plantas con 390 m de superfi…
$488,009
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