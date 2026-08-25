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Hoteles en venta en Central Greece, Grecia

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Hotel 891 m² en Central Greece, Grecia
Hotel 891 m²
Central Greece, Grecia
Área 891 m²
Este hermoso hotel se ofrece a la venta. Se encuentra al noroeste de Atenas, cerca de la ciu…
$826 496
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Hotel 1 260 m² en Delphi Municipality, Grecia
Hotel 1 260 m²
Delphi Municipality, Grecia
Área 1 260 m²
Venta hotel de 1260 metros cuadrados en el centro de Grecia. El hotel tiene un nivel. Los pr…
$1,89M
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Hotel 510 m² en Lilaia, Grecia
Hotel 510 m²
Lilaia, Grecia
Área 510 m²
Ofrecemos a la venta un hotel de 510 metros cuadrados en la tierra de 10.000 metros cuadrado…
$1,03M
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Hotel 8 000 m² en Agios Konstantinos, Grecia
Hotel 8 000 m²
Agios Konstantinos, Grecia
Área 8 000 m²
Venta hotel de 8000 metros cuadrados en el centro de Grecia. El hotel tiene un nivel. Hay: c…
$7,67M
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Hotel 4 000 m² en Agios Nikolaos, Grecia
Hotel 4 000 m²
Agios Nikolaos, Grecia
Área 4 000 m²
Venta 3 * hotel - 32 habitaciones, a 50 km de la pintoresca ciudad de Metora. Construido ent…
$2,24M
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Hotel 750 m² en Central Greece, Grecia
Hotel 750 m²
Central Greece, Grecia
Área 750 m²
Le ofrecemos un excelente mini-hotel en el Golfo de Kamena Vourla, a 10 metros de la playa, …
$2,18M
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