Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Attica
  4. Comercial
  5. De inversiones

Inversiones Inmobiliarias en Attica, Grecia

;
bienes raíces comerciales
28
hoteles
16
De inversiones Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
De inversiones 1 100 m² en Municipality of Agia Paraskevi, Grecia
Premium Premium
De inversiones 1 100 m²
Municipality of Agia Paraskevi, Grecia
Área 1 100 m²
Número de plantas 3
Exclusiva instalación comercial de 1.110 metros cuadrados en Mesogion - Agia Paraskevi Avenu…
$2,53M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
DC Constructions
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Escribir en Telegram
De inversiones 470 m² en Municipality of Piraeus, Grecia
De inversiones 470 m²
Municipality of Piraeus, Grecia
Área 470 m²
Número de plantas 3
excelente edificio en una ubicación privilegiada, Kastella, Pir ä nosotros, Attica Grecia, q…
$1,83M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir