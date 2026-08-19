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Hoteles en venta en Agios Nikolaos, Grecia

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Hotel 790 m² en Agios Nikolaos, Grecia
Hotel 790 m²
Agios Nikolaos, Grecia
Área 790 m²
Ofrecemos para la venta un hotel con una superficie de 790 metros cuadrados en Lassithi en C…
$3,54M
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Hotel 4 000 m² en Agios Nikolaos, Grecia
Hotel 4 000 m²
Agios Nikolaos, Grecia
Área 4 000 m²
Venta 3 * hotel - 32 habitaciones, a 50 km de la pintoresca ciudad de Metora. Construido ent…
$2,24M
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