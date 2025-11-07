Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Willich
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Willich, Alemania

Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Willich, Alemania
Casa 5 habitaciones
Willich, Alemania
Habitaciones 5
Área 298 m²
Número de plantas 4
$706,957
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Willich, Alemania
Casa 4 habitaciones
Willich, Alemania
Dormitorios 4
Área 180 m²
Número de plantas 2
Full description: A comfortable villa with 4 bedrooms, a large living room and a kitchen i…
$1,39M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir