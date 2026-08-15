Hoteles en venta en Wiesbaden, Alemania

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Hotel 1 700 m² en Wiesbaden, Alemania
Hotel 1 700 m²
Wiesbaden, Alemania
Habitaciones 57
Área 1 700 m²
Número de plantas 4
3 * hotel en Wiesbaden con bar, sala de conferencias, terraza. Opciones: compra de un objeto…
$6,41M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Hotel 1 700 m² en Wiesbaden, Alemania
Hotel 1 700 m²
Wiesbaden, Alemania
Dormitorios 57
Área 1 700 m²
Número de plantas 4
Hotel 3* en Wiesbaden con bar, sala de conferencias, terraza. Opciones: compra de un objeto …
$4,07M
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