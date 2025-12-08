Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Solingen
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Solingen, Alemania

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 5 habitaciones en Solingen, Alemania
Apartamento 5 habitaciones
Solingen, Alemania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Piso 1
Exclusivo loft de 190 m2 en un edificio histórico de fábrica con dos terrazas en Solingen De…
$859,770
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Solingen, Alemania

con Jardín
con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir