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Inversiones Inmobiliarias en Rodgau, Alemania

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De inversiones 4 500 m² en Rodgau, Alemania
De inversiones 4 500 m²
Rodgau, Alemania
Área 4 500 m²
Número de plantas 3
Edificio residencial con espacio de oficina y un almacén en los suburbios de Frankfurt am Ma…
$6,11M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
De inversiones 4 500 m² en Rodgau, Alemania
De inversiones 4 500 m²
Rodgau, Alemania
Área 4 500 m²
Número de plantas 3
Edificio residencial con espacio de oficina y almacén en los suburbios de Frankfurt en Main.…
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