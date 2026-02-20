  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Renania-Palatinado
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Renania-Palatinado, Alemania

Pirmasens
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Edificio de apartamentos DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Edificio de apartamentos DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Edificio de apartamentos DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Edificio de apartamentos DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Mostrar todo Edificio de apartamentos DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Edificio de apartamentos DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Pirmasens, Alemania
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
1 objeto inmobiliario 1
Venta es un nuevo edificio DHH en una tranquila calle lateral de Pirmasens.¿Qué proveedores hay en Pirmasens?Deutsche Telekom, O2 y Vodafon Kabel Deutschland están activos en Pirmasens, Rheinland-Pfalz. Cada uno de estos proveedores tiene su propia gama de servicios con diferentes tarifas. N…
Agencia
ELBUS GmbH
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir