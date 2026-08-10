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Casa en condominio en venta en Región de Hanóver, Alemania

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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Región de Hanóver, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Región de Hanóver, Alemania
Habitaciones 3
Área 90 m²
Número de plantas 4
El apartamento propuesto de 3 dormitorios está situado en la segunda planta de un edificio d…
$584,218
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Hanóver, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Hanóver, Alemania
Habitaciones 2
Área 53 m²
Número de plantas 4
Nuevo apartamento de 2 dormitorios en un atractivo barrio de Hanover - Wasserstadt Limmer. C…
$464,181
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