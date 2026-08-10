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Apartamentos en venta en Región de Hanóver, Alemania

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Hanóver
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10 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Región de Hanóver, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Región de Hanóver, Alemania
Habitaciones 3
Área 90 m²
Número de plantas 4
El apartamento propuesto de 3 dormitorios está situado en la segunda planta de un edificio d…
$584,218
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Apartamento 2 habitaciones en Región de Hanóver, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Región de Hanóver, Alemania
Habitaciones 2
Área 69 m²
Número de plantas 3
La arquitectura del proyecto cumple con altos estándares, pero al mismo tiempo deliberadamen…
$524,851
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Estudio 1 habitacion en 14, Alemania
Estudio 1 habitacion
14, Alemania
Dormitorios 1
Área 36 m²
Número de plantas 6
Este condominio bien mantenido de 1 habitación se encuentra en el suburbio de Hannover - Lan…
$185,906
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Apartamento 2 habitaciones en Leinhausenpark, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Leinhausenpark, Alemania
Dormitorios 2
Área 53 m²
Número de plantas 4
Nuevo apartamento de 2 dormitorios en un atractivo barrio de Hanover - Wasserstadt Limmer. C…
$499,622
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Apartamento 3 habitaciones en Hupede, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Hupede, Alemania
Dormitorios 3
Área 90 m²
Número de plantas 4
El apartamento propuesto de 3 dormitorios está situado en la segunda planta de un edificio d…
$582,001
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Estudio 1 habitación en Hanóver, Alemania
Estudio 1 habitación
Hanóver, Alemania
Habitaciones 1
Área 36 m²
Número de plantas 6
Este condominio bien mantenido de 1 habitación se encuentra en el suburbio de Hannover - Lan…
$172,718
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Apartamento 2 habitaciones en Seelze, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Seelze, Alemania
Dormitorios 2
Área 69 m²
Número de plantas 3
La arquitectura del proyecto cumple con altos estándares, pero al mismo tiempo deliberadamen…
$522,860
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Hanóver, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Hanóver, Alemania
Habitaciones 2
Área 53 m²
Número de plantas 4
Nuevo apartamento de 2 dormitorios en un atractivo barrio de Hanover - Wasserstadt Limmer. C…
$464,181
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Estudio 1 habitacion en 6, Alemania
Estudio 1 habitacion
6, Alemania
Dormitorios 1
Área 40 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 1 dormitorio con terraza en el distrito central de Hanover - Nordstadt.Los ma…
$354,383
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Estudio 1 habitación en Hanóver, Alemania
Estudio 1 habitación
Hanóver, Alemania
Habitaciones 1
Área 40 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 1 dormitorio con terraza en el distrito central de Hanover - Nordstadt. Los m…
$329,245
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