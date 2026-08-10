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Oficinas en Venta en Obertshausen, Alemania

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Oficina 19 800 m² en Obertshausen, Alemania
Oficina 19 800 m²
Obertshausen, Alemania
Área 19 800 m²
Número de plantas 20
Inmobiliaria comercial en Alemania! Complejo de oficina en Frankfurt am Main en una prestigi…
$126,78M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Oficina 19 800 m² en Obertshausen, Alemania
Oficina 19 800 m²
Obertshausen, Alemania
Área 19 800 m²
Número de plantas 20
Inmobiliaria comercial en Alemania!Complejo de oficina en Frankfurt on Main en una prestigio…
$127,81M
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