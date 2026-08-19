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Villas en venta en Múnich, Alemania

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Villa en Múnich, Alemania
Villa
Múnich, Alemania
Dormitorios 5
Área 172 m²
Número de plantas 2
Elegante y de alta calidad villa con terraza en la zona verde de la capital bávara - Munich.…
$3,02M
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