  Realting.com
  2. Alemania
  3. Mannheim
  4. Comercial
  5. Oficina

Oficinas en Venta en Mannheim, Alemania

1 propiedad total found
Oficina 2 400 m² en Mannheim, Alemania
Oficina 2 400 m²
Mannheim, Alemania
Área 2 400 m²
Número de plantas 5
Commercial building ( ) shopping and office space with long-term rental agreements on one of…
$16,56M
