Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Landkreis Offenbach
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Landkreis Offenbach, Alemania

;
bienes raíces comerciales
10
inversiones inmobiliarias
4
Hotel Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Hotel 700 m² en Dietzenbach, Alemania
Hotel 700 m²
Dietzenbach, Alemania
Habitaciones 36
Área 700 m²
Número de plantas 4
Hotel centralizado en Frankfurt am Main Superficie total: unos 700 metros cuadrados. …
$3,92M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Hotel 1 050 m² en Zeppelinheim, Alemania
Hotel 1 050 m²
Zeppelinheim, Alemania
Habitaciones 45
Área 1 050 m²
Número de plantas 3
3 * hotel de alto ingreso en la zona del aeropuerto de Frankfurt. Número de habitaciones:…
$4,78M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Hotel 700 m² en Dietzenbach, Alemania
Hotel 700 m²
Dietzenbach, Alemania
Dormitorios 36
Área 700 m²
Número de plantas 4
Hotel con ubicación céntrica en Frankfurt on MainSuperficie total: unos 700 metros cuadrados…
$3,95M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Hotel 1 050 m² en Zeppelinheim, Alemania
Hotel 1 050 m²
Zeppelinheim, Alemania
Dormitorios 45
Área 1 050 m²
Número de plantas 3
Hotel 3* con alta rentabilidad cerca de Frankfurt am Main Aeropuerto.Conteo de habitaciones:…
$4,82M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir