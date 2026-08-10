Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Kreis Mettmann
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Kreis Mettmann, Alemania

;
Erkrath
3
Apartamento Borrar
Eliminar
7 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Velbert, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Velbert, Alemania
Habitaciones 4
Área 110 m²
$498,497
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Apartamento 1 habitación en Mettmann, Alemania
Apartamento 1 habitación
Mettmann, Alemania
Habitaciones 1
Área 36 m²
Piso 8/11
Apartamento en venta en Mettmann.La casa fue construida en 1972, la zona de apartamentos es …
$75,249
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Erkrath, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Erkrath, Alemania
Habitaciones 2
Área 64 m²
Piso 3/6
Apartment for sale in 40699 Erkrath. Apartment area 64 m2. Year of construction: 1975.…
$236,431
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Haan, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Haan, Alemania
Habitaciones 2
Área 53 m²
Piso 4/8
Apartamento en venta en Haan.Año de construcción 1970 / 2023 renovación.zona de apartamentos…
$184,846
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Haan, Alemania
Apartamento 1 habitación
Haan, Alemania
Habitaciones 1
Área 53 m²
Piso 4
año de construcción 1970 / 2023 renovación superficie del apartamento 53 m2 hay un balcón …
$187,883
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Apartamento 2 habitaciones en Erkrath, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Erkrath, Alemania
Habitaciones 2
Área 64 m²
Piso 3
¡Hay 2 lagos grandes y hermosos cerca! superficie del apartamento 64 m2 construido 1975/20…
$240,316
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Apartamento 1 habitación en Erkrath, Alemania
Apartamento 1 habitación
Erkrath, Alemania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 1
Descripción completa:sanitized plana en 2023trimestrePlanta alta 1 planta (EG)habitaciones -…
$87,388
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe

Parámetros de las propiedades en Kreis Mettmann, Alemania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir